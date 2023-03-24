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10:08, 24 марта 2023Экономика

В России допустили резкий рост закупок зерна в госфонд из-за проблем с экспортом

Виктория Абрамченко: кабмин может увеличить закупки зерна в госфонд на 7 миллионов тонн

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кабмин допускает возможность закупки в госфонд дополнительных 7 миллионов тонн зерна, в результате чего запас вырастет до 10 миллионов тонн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко. Из-за проблем с экспортом рынок зерна в стране оказался затоварен, и власти ищут способ избежать резкого падения цен.

В прошлом году Россия установила рекорд по сбору зерна на уровне 157 миллиона тонн. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, такой урожай обеспечил 177,8 процента внутреннего спроса. Теперь государству нужно решить проблему с «излишками» продукции на рынке.

На закупки потребуются значительные суммы из бюджета — 11 миллиардов рублей в 2023 году и более 20 миллиардов в 2024-2025 годах, добавила вице-премьер. На этот счет Минсельхоз сейчас ведет «непростой диалог» с Минфином.

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Ранее в марте глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что в этом году власти не планируют проводить новые закупки. При этом, как отмечает газета, с соответствующей просьбой в ведомство обращался бизнес. Однако из слов Абрамченко следовало, что избыток зерна на внутреннем рынке и рост параметров финансирования госфонда — явления долгосрочные.

По мнению «Ъ», заявление вице-преьмера свидетельствует о крайней озабоченности властей перспективами зернового рынка. Как напомнили журналисты, когда «потолок» государственного зернового фонда в 10 миллионов тонн был достигнут в 2010 году, это спровоцировало ряд проблем, в том числе со сбытом и хранением, которые властям пришлось решать на протяжении нескольких лет. После этого Минсельхоз более десяти лет избегал накопления избыточных запасов.

Однако даже утроение запаса в госфонде не устранит затоваривания российского рынка, поэтому правительство надеется наладить экспорт и выйти на объемы 55-60 миллионов тонн по итогам 2022-2023 сельскохозяйственного года. В настоящее время поставки отстают от графика. По мнению властей, проблемы с экспортом связаны с тем, что западные страны не исполняют российскую часть зерновой сделки и до сих пор не освободили от санкций расчеты и логистику.

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Чтобы защитить от санкционного давления расчеты по поставкам зерна за рубеж, Минсельхоз предложил ввести механизм внешней торговли сельхозпродукцией за рубли. Соответствующий проект указа президента сейчас находится на межведомственном согласовании, и в ближайшее время его внесут в правительство, сообщила Абрамченко.

Согласно документу, принимать платежи от зарубежных покупателей российской продукции будет только «Национальный клиринговый центр» (НКЦ). Он будет продавать полученную от них валюту на бирже, чтобы полученными рублями рассчитываться с отечественными поставщиками. В таких условиях, если санкции введут против НКЦ, отгрузки зерна будут полностью остановлены. Аналогичная схема уже действует в отношении экспорта газа.

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Софья Ермакова
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