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16:13, 24 марта 2023Мир

Херш объяснил кризис в Европе взрывами на «Северных потоках»

Херш: Байден столкнется с критикой из-за взрывов «Северных потоков», повлекших кризис в ЕС

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент США Джо Байден столкнется с серьезной критикой из-за причастности к взрывам на «Северных потоках», повлекших кризис в странах Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью китайской газете China Daily заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Результат заключается в том, что был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу. То есть сейчас Европа столкнулась с кризисом. И в перспективе это лето и осень будут очень сложными для Байдена. Он столкнется с огромной критикой за то, что сделал. Это несомненно», — объяснил Херш.

Ранее Херш заявил, что президент США Джо Байден отдал приказ на подрыв российских газопроводов «Северный поток» в качестве наказания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказывался от поставок оружия в интересах Украины. «Американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо. Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан», — пояснил он.

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Виктория Кондратьева
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