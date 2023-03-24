Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 24 марта 2023Россия

Посол озвучил позицию России по налаживанию отношений с Британией

Посол Келин: Россия не будет проявлять инициативу по налаживанию отношений с Британией

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал, что Москва не намерена проявлять инициативу по улучшению отношений с Лондоном. По его словам, страны не воюют, но точки зрения сторон на происходящее в Европе полярные, такую позицию озвучил дипломат в интервью ТАСС.

«Это нас очень отдаляет друг от друга. Инициатива была полностью со стороны британцев, мы инициативу проявлять не будем, будем ждать, пока они сами созреют до понимания необходимости их восстановления», — объяснил Келин.

Материалы по теме:
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Келин выразил надежду, что история дипотношений России и Британии, которая насчитывает столетия, переживет нынешний непростой этап.

21 марта сообщалось, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

22 марта эксперт Олег Желтоножко заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль. Отмечалось, что серьезных исследований с целью запрета подобных снарядов не проводили, а в США утверждают, что они безопасны. Однако в Югославии жаловались, что в местах массового применения отмечались вспышки онкологических заболеваний, напомнил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны
«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай»
Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России
США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем
Кадырова наградили медалью за правозащиту
Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году
Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»
Байден перепутал Канаду с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.