Посол озвучил позицию России по налаживанию отношений с Британией

Посол Келин: Россия не будет проявлять инициативу по налаживанию отношений с Британией

Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал, что Москва не намерена проявлять инициативу по улучшению отношений с Лондоном. По его словам, страны не воюют, но точки зрения сторон на происходящее в Европе полярные, такую позицию озвучил дипломат в интервью ТАСС.

«Это нас очень отдаляет друг от друга. Инициатива была полностью со стороны британцев, мы инициативу проявлять не будем, будем ждать, пока они сами созреют до понимания необходимости их восстановления», — объяснил Келин.

Келин выразил надежду, что история дипотношений России и Британии, которая насчитывает столетия, переживет нынешний непростой этап.

21 марта сообщалось, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

22 марта эксперт Олег Желтоножко заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль. Отмечалось, что серьезных исследований с целью запрета подобных снарядов не проводили, а в США утверждают, что они безопасны. Однако в Югославии жаловались, что в местах массового применения отмечались вспышки онкологических заболеваний, напомнил эксперт.

