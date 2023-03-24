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15:40, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Известный ведущий назвал размер зарплаты на «Муз-ТВ»

Телеведущий Кучера заявил, что зарабатывал на «Муз-ТВ» порядка тысячи долларов в месяц

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера назвал размеры зарплаты, которую он получал во время работы на канале «Муз-ТВ» в начале 2000-х годов. О доходе он высказался в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

По словам Кучеры, работая на «Муз-ТВ», он получал зарплату ежемесячно, а не за выходы в эфир. «Начиналось, по-моему, с тысячи долларов», — заявил он. До карьеры на телеканале, во время работы на радио он зарабатывал 1500 долларов, отметил ведущий.

Помимо того, Кучера описал атмосферу за кулисами «Муз-ТВ». «Мы были друзья все [на "Муз-ТВ"]. Мы дружили, мы тусовались вместе. Мы придумывали что-то вместе», — поделился он.

Кучера начал работать на «Муз-ТВ» в 2001 году в программе «Сиеста». Кроме того, он был ведущим таких передач, как «Оскар-шоу», «Большая перемена», «10 наших». В 2007 году Кучера покинул канал. Он также работал на НТВ, РЕН ТВ, каналах «Россия», «Звезда» и «Карусель».

Ранее сообщалось, что Кучера рассказал Джугелии об изменениях, произошедших в его жизни после нашумевшего интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Ведущий раскрыл, что у него стало больше и критиков, и сторонников.

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Маргарита Щигарева
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