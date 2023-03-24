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14:35, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю

Телеведущий Кучера заявил, что после интервью Дудю его жизнь кардинально не изменилась

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что после интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) у него стало больше и критиков, и сторонников. Об этом он рассказал журналистке Лауре Джугелии, запись беседы вышла на YouTube.

Кучера отрицательно ответил на вопрос о том, поменялась ли кардинально его жизнь после разговора с Дудем. «Прибавилось хейтеров и прибавилось людей, которые подходят на улице и благодарят», — высказался он о переменах.

Кроме того, по словам ведущего, они с Дудем не общались после выхода интервью. «Человек разумный, все прекрасно понимает, зачем доказывать что-то. А для неразумных: после драки кулаками не машут», — рассудил он.

Ранее Кучера назвал главный вывод, который он сделал после интервью Дудю. Телеведущий счел, что ему нужно лучше готовиться к интервью с теми, кто не разделяет его позицию.

Интервью Кучеры под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России» было опубликовано 16 января на YouTube-канале «ВДудь». Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который заявил о поддержке спецоперации на Украине. Беседа вызвала широкий резонанс: ряд зрителей раскритиковал Кучеру за его высказывания, а также за наличие у его сына американского гражданства.

Впоследствии ведущий утверждал, что изначально их разговор с Дудем должен был строиться вокруг канала «Муз-ТВ», сериала «Солдаты», музыки и гражданской позиции. Кроме того, по словам Кучеры, в окончательное видео не вошла треть отснятого материала.

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Маргарита Щигарева
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