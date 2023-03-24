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18:09, 24 марта 2023Экономика

Покупатель заводов IKEA высказался о возможности покупки «Леруа Мерлен» в России

Покупатель заводов IKEA сообщил, что не рассматривает вопрос о покупке «Леруа Мерлен»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Компания «Лузалес», владеющая заводами IKEA в России, не рассматривает вопрос о покупке предприятий ретейлера Leroy Merlin («Леруа Мерлен»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«Такой вопрос не стоит на повестке дня», — сказали в «Лузарес».

Ранее 24 марта компания Adeo, управляющая сетью «Леруа Мерлен», приняла решение передать свои магазины в стране локальному менеджменту. Представитель компании заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников.

На данный момент Leroy Merlin владеет в России 111 магазинами в 65 городах и относится к 10 крупнейшим торговым компаниям страны.

Накануне председатель совета директоров компании «Лузалес», владеющей заводами IKEA в России, Руслан Семенюк назвал сделку по их покупке исторической. По его словам, сделка длилась более полугода.

IKEA объявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране на фоне перебоев в цепочках поставок, вызванных западными санкциями из-за военного конфликта на Украине.

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Екатерина Смирная
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