Россияне раскрыли главные причины перемен в своем внешнем виде весной

Level Kitchen: каждый пятый россиянин худеет весной, чтобы носить купленную ранее одежду

Сервис правильного питания Level Kitchen провел исследование, в ходе которого россияне раскрыли главные причины перемен в своем внешнем виде текущей весной. Соответствующую информацию публикует издание Life.

В ходе опроса выяснилось, что 42 процента мужчин худеют, чтобы быть в хорошей форме. При этом каждый пятый респондент признался, что стремится снова носить купленную ранее одежду, которая перестала подходить по размеру.

Третьей по популярности причиной изменить свой внешний вид, а также сесть на диету и регулярно посещать спортзал, стало желание нравиться девушке или жене. Об этом заявили 11 процентов опрошенных мужского пола.

Женщины, в свою очередь, рассказали, что мечтают набрать потерянную за зиму форму (26 процентов), вновь носить приобретенные ранее предметы гардероба (25), а также произвести впечатление на избранника (25). При этом стало известно, что каждый десятый опрошенный россиянин худеет для здоровья.

В январе эксперт-методист Руслан Панов раскрыл россиянам способ похудеть за неделю. По словам Панова, жировая ткань начнет сжигаться только при условии дефицита энергии. Так, за неделю человеку необходимо выполнить две-три интервальные тренировки, одну-две кардиотренировки средней или высокой интенсивности и две-три силовых.