В России допустили продвижение армии до Киева или Львова

Медведев допустил продвижение российской армии до Киева или Львова

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя исключать никакой сценарий развития событий в рамках спецоперации. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Медведев допустил продвижение российской армии до Киева или Львова и подчеркнул, что «если надо дойти, значит, надо идти». По его словам, действия необходимы, «чтобы истребить эту заразу».

Ранее Медведев высказался о сроках спецоперации на Украине. Он назвал некорректным подобный вопрос о сроках завершения спецоперации и отказался комментировать его. «Не будем забегать вперед», — призвал политик.

Зампред Совбеза добавил, что на Украине Россия ведет боевые действия не с Киевом, а с 3,6-миллионной армией НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс участвует в гибридном конфликте и не скрывает этого.