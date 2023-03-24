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08:31, 24 марта 2023Россия

В России допустили продвижение армии до Киева или Львова

Медведев допустил продвижение российской армии до Киева или Львова

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя исключать никакой сценарий развития событий в рамках спецоперации. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Медведев допустил продвижение российской армии до Киева или Львова и подчеркнул, что «если надо дойти, значит, надо идти». По его словам, действия необходимы, «чтобы истребить эту заразу».

Ранее Медведев высказался о сроках спецоперации на Украине. Он назвал некорректным подобный вопрос о сроках завершения спецоперации и отказался комментировать его. «Не будем забегать вперед», — призвал политик.

Зампред Совбеза добавил, что на Украине Россия ведет боевые действия не с Киевом, а с 3,6-миллионной армией НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс участвует в гибридном конфликте и не скрывает этого.

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Марина Совина
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