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12:36, 24 марта 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о безопасности Путина в поездке в ДНР одной фразой

Пресс-секретарь Песков заявил, что в Кремле никто не поседел от поездки Путина в Мариуполь

Фото: Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «никто не поседел» от поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь. Такой фразой он ответил на вопрос о переживаниях за безопасность главы государства во время визита в ДНР. Его слова в пятницу, 24 марта, приводит РБК.

Песков также отметил, что «всегда старается обеспечить многообразие источников информации», особенно по темам, которые держит под контролем.

«И развитие и восстановление новых территорий — это архиважная задача, которая находится под контролем президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Президент России прибыл в Мариуполь вечером 18 марта. Он прилетел на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. По словам Пескова, перемещения главы государства по Мариуполю не были спланированы, как и его поход в гости к местным жителям.

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Евгения Куликова
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