Кремль ответил на вопрос о безопасности Путина в поездке в ДНР одной фразой
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «никто не поседел» от поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь. Такой фразой он ответил на вопрос о переживаниях за безопасность главы государства во время визита в ДНР. Его слова в пятницу, 24 марта, приводит РБК.
Песков также отметил, что «всегда старается обеспечить многообразие источников информации», особенно по темам, которые держит под контролем.
«И развитие и восстановление новых территорий — это архиважная задача, которая находится под контролем президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Президент России прибыл в Мариуполь вечером 18 марта. Он прилетел на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. По словам Пескова, перемещения главы государства по Мариуполю не были спланированы, как и его поход в гости к местным жителям.