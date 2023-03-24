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11:51, 24 марта 2023Спорт

Аргентинский защитник клуба РПЛ объяснил решение остаться в России

Защитник «Пари НН» Масоэро заявил, что остался в России из уважения к своему контракту
Габриэль Флорентин (слева)

Габриэль Флорентин (слева). Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Аргентинский защитник клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), Лукас Масоэро объяснил решение остаться в России. Его слова приводит Sport24.

«Я профессионал, ответственный человек и уважаю свой контракт. На меня рассчитывают в Нижнем, не могу это игнорировать», — заявил Масоэро. Защитник добавил, что переживал из-за обстановки в России после начала СВО, однако руководители клуба убедили его в безопасности нахождения на территории страны.

28-летний Масоэро пополнил состав «Пари НН» летом 2021-го, подписав соглашение сроком на два года. Футболист также известен по выступлениям за «Локомотив» из болгарского Пловдива и аргентинские команды «Депортиво Маипу» и «Индепендьенте Ривадавия».

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Кроме того, российские клубы были исключены из розыгрыша еврокубков.

Андрей Стрельцов
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