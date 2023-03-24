Прием мелатонина связали с уменьшением риска самоповреждения у детей

Journal of Child Psychology and Psychiatry: мелатонин уменьшил риск самоповреждений детей

Шведские ученые связали употребление мелатонина с уменьшением риска самоповреждения у подростков, страдающих депрессией и тревожностью. Выводы исследования опубликованы в Journal of Child Psychology and Psychiatry.

В процессе работы авторы изучили более 25 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, которым медики выписали принимать мелатонин перед сном. Более 87 процентов участников страдали как минимум от одного психического заболевания. Чаще всего это были испытуемые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), тревожными расстройствами, депрессией или расстройствами аутистического спектра. Девочки примерно в пять раз чаще наносили себе повреждения на тело, чем мальчики.

Специалисты провели сравнительный анализ самоповреждений у одного и того же человека во время приема и отмены препарата. Учитывался последний месяц без медикаментозного лечения с двенадцатью месяцами после начала употребления мелатонина. Также были приняты во внимание такие факторы, как генетическая предрасположенность и степень нарушения сна.

Результаты показали, что риск самоповреждения увеличился незадолго до назначения мелатонина и снизился примерно вдвое в течение нескольких месяцев после начала лечения. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась у девочек-подростков с депрессией или тревожным расстройством.

Формат исследования не позволяет установить причинно-следственную связь между мелатонином и снижением частоты самоповреждений. Однако в работе также рассматривались группы, принимающие и не принимающие антидепрессанты, чтобы выявить, может ли повлиять на выводы использование других лекарств. Данные были аналогичными.

Мелатонин — это гормон, который контролирует цикл сна-бодрствования и часто назначается при нарушениях сна. За счет воздействия на рецепторы MT 1, MT 2 и MT 3 мелатонин оказывает снотворное действие и повышает сонливость. В России и Швеции препарат является безрецептурным.