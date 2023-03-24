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13:29, 24 марта 2023Наука и техника

У пожилых людей с депрессией зафиксировали ускоренное старение

Nature Mental Health: депрессия в пожилом возрасте ускоряет старение

Фото: Matt Bennett / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета выявили, что пожилые люди с депрессией более склонны к быстрому старению. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Зафиксировать эту закономерность удалось в процессе исследования 426 человек с диагностированной депрессией в возрасте 60 лет и старше. У участников измерили уровни белков в крови, связанных со старением. В процессе старения клетки начинают иначе функционировать, и в них вырабатываются белки, способствующие воспалению. Результаты анализа сопоставили с показателями физического здоровья, функцией мозга и тяжести течения депрессии.

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Исследователи выявили, что тяжесть депрессии связана с ускоренным старением. При этом преждевременная деградация организма приводит, в частности, к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы. Люди с более высоким уровнем белков, ассоциированных со старением, чаще имели высокое кровяное давление, повышенные показатели холестерина и другие многочисленные проблемы со здоровьем. Ускоренное старение также было связано с более плохими результатами тестов на рабочую память и другие когнитивные функции.

Теперь планируется изучить, может ли терапия, направленная на уменьшение количества старых клеток в организме, улучшить течение депрессии у пожилых людей. Также необходимо исследовать конкретные источники и структуры белков, связанных со старением, чтобы понять, поможет ли это создать персонализированные методы терапии.

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Елена Апазиди
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