76-летняя фитнес-модель показала фото до и после похудения и восхитила фанатов

76-летняя блогерша Джоан Макдональд показала подтянутую фигуру после похудения

Фитнес-модель Джоан Макдональд пожилого возраста показала фото до и после похудения и восхитила подписчиков результатом. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает более 1,7 миллиона подписчиков.

Сначала 76-летняя инфлюэнсерша с никнеймом trainwithjoan продемонстрировала свой внешний вид до трансформации. На размещенном снимке видно, что на теле женщины присутствуют многочисленные жировые складки и обвисшая кожа. На следующем фото героиня публикации предстала с подтянутой фигурой, а также накачанными мышцами пресса, рук и ног. «Учитесь делать ставки на себя!» — подписала блогерша пост.

Фанаты оценили перемены во внешности Макдональд, о чем написали в комментариях. «Вы невероятная, Джоан», «Спасибо вам за мотивацию», «Вы настоящий пример для подражания», — высказались они.

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