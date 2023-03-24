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19:09, 24 марта 2023Ценности

76-летняя фитнес-модель показала фото до и после похудения и восхитила фанатов

76-летняя блогерша Джоан Макдональд показала подтянутую фигуру после похудения

Фото: @trainwithjoan

Фитнес-модель Джоан Макдональд пожилого возраста показала фото до и после похудения и восхитила подписчиков результатом. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает более 1,7 миллиона подписчиков.

Сначала 76-летняя инфлюэнсерша с никнеймом trainwithjoan продемонстрировала свой внешний вид до трансформации. На размещенном снимке видно, что на теле женщины присутствуют многочисленные жировые складки и обвисшая кожа. На следующем фото героиня публикации предстала с подтянутой фигурой, а также накачанными мышцами пресса, рук и ног. «Учитесь делать ставки на себя!» — подписала блогерша пост.

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Фанаты оценили перемены во внешности Макдональд, о чем написали в комментариях. «Вы невероятная, Джоан», «Спасибо вам за мотивацию», «Вы настоящий пример для подражания», — высказались они.

В феврале американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. 81-летняя знаменитость рассказала подробности ухода за лицом и питания. В первую очередь она заявила, что каждое утро пьет сок, который делает из зелени со своей фермы.

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Екатерина Ештокина
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