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01:01, 24 марта 2023Ценности

39-летняя Оливия Уайлд показала фигуру в купальнике с тату на интимном месте

Актриса Оливия Уайлд показала фигуру в купальнике и тату на ягодице

Фото: @oliviawilde

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд показала фигуру в откровенном виде с тату на интимном месте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

39-летняя знаменитость снялась на пляже в купальнике, состоящем из лифа и плавок на завязках. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело, а также изображение в области правой ягодицы. «Возможно, это не последний рисунок, кто знает», — подписала она публикацию.

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Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом, который набрал более 93 тысяч лайков. «Выглядите потрясающе», «Икона», «Потрясающие формы», — заявили они.

Ранее в марте Оливия Уайлд появилась на вечеринке Vanity Fair, организованной в рамках кинопремии «Оскар», в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Звезда вышла в свет в белом платье, открывающем левую сторону тела. На размещенных кадрах видно, что звезда телесериала «Доктор Хаус» надела под наряд кожаный бюстгальтер черного цвета.

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Екатерина Ештокина
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