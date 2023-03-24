39-летняя Оливия Уайлд показала фигуру в купальнике с тату на интимном месте

Актриса Оливия Уайлд показала фигуру в купальнике и тату на ягодице

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд показала фигуру в откровенном виде с тату на интимном месте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

39-летняя знаменитость снялась на пляже в купальнике, состоящем из лифа и плавок на завязках. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело, а также изображение в области правой ягодицы. «Возможно, это не последний рисунок, кто знает», — подписала она публикацию.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом, который набрал более 93 тысяч лайков. «Выглядите потрясающе», «Икона», «Потрясающие формы», — заявили они.

Ранее в марте Оливия Уайлд появилась на вечеринке Vanity Fair, организованной в рамках кинопремии «Оскар», в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Звезда вышла в свет в белом платье, открывающем левую сторону тела. На размещенных кадрах видно, что звезда телесериала «Доктор Хаус» надела под наряд кожаный бюстгальтер черного цвета.