Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:1. Разгромить соперников столичной команде помогли гол и передача российского форварда Александра Овечкина. В составе «Чикаго» отличился другой россиянин, защитник Никита Зайцев. Этот гол стал для него первым за команду, в которую он перешел 23 февраля из «Оттавы Сенаторс» в ходе обмена.

Овечкин в матче против «Чикаго» забросил 821-ю шайбу за карьеру в лиге. Таким образом, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 73 голов. Гретцки сумел поразить ворота соперников 894 раза.

22 марта россиянин побил другой рекорд Гретцки, державшийся 32 года. 37-летний нападающий 13-й раз в своей карьере достиг отметки в 40 заброшенных шайб в сезоне. Канадцу удавалось это сделать 12 раз.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.