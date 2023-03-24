Власти высказались о ситуации с пригрозившим «обоссать» ученика педагогом

Власти Копейска заявили, что проверяют угрожавшего ученику педагога

В настоящее время Управление образования Копейского городского округа Челябинской области проводит служебную проверку в школе №4 в целях установления причин, повлекших нарушение прав несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в самом ведомстве.

Ранее стало известно, что в данном образовательном учреждении учитель поставил школьника на колени со словами «я тебя обоссу сейчас». Одноклассникам ребенка удалось зафиксировать издевательства учителя на диктофон, запись была опубликована в соцсетях.

Родители несовершеннолетнего не обращались к директору с жалобами на действия учителя истории и обществознания, сообщили в Управлении образованием. Об инциденте руководству школы стало известно 22 марта от сотрудников полиции. 23 марта в школу поступила информация от МВД о том, что в отношении учителя возбуждено уголовное дело.

«На основании данной информации руководитель принял решение об отстранении учителя от работы, так как решение данного вопроса не требовало отлагательств. Вопрос о возможности продолжения Плотниковым педагогической работы будет решен по окончанию расследования, проводимого правоохранительными органами», — прокомментировали в Управлении образованием. В ведомстве отметили, что в 2020 году к ним уже поступала жалоба на данного педагога от одного из родителей.

Ранее сообщалось, что учителя одной из школ на юго-западе Москвы обвинили в избиении учеников кадетского девятого класса. Мать одного из школьников заявила, что педагог применяет к детям физическую силу, в том числе «бьет их ремнем и кулаком под ребра».

