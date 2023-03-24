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16:39, 24 марта 2023Россия

Отразившие атаку дронов в Крыму женщины-военные рассказали об их уничтожении

Отразившая атаку БПЛА в Крыму старший матрос Фалеева рассказала, что сбитый дрон взорвался

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Старший матрос Марина Фалеева находилась на дежурстве за акваторией моря, когда Крым атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. Видео с рассказом военнослужащей опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

По словам женщины, об обнаружении быстро идущей в сторону полуострова цели было доложено оперативному дежурному. «Старались классифицировать ее, получила команду огонь на поражение. В результате цель была уничтожена», — поделилась россиянка.

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Константин Лысяков
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