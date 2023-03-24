Глава Минобороны Шойгу вручил ордена Мужества отразившим атаку БПЛА в Крыму военнослужащим

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота, отразившим атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Крыму. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику», — заявил Шойгу, поздравляя военных на церемонии вручения наград в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Украинские дроны пытались атаковать объекты в Севастополе рано утром в среду, 22 марта — как подчеркнул глава Минобороны, все три БПЛА были уничтожены. Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что беспилотники хотели проникнуть в бухту города, сработала система противовоздушной обороны. Уточнялось, что два из трех дронов поразили девушки-военнослужащие.