Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 22 марта 2023Россия

Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем

Летчики Вавилов и Попов рассказали, как маневрами перехватили БПЛА США над Черным морем

Кадр: видео Telegram-канал Минобороны России

Российские летчики Василий Вавилов и Сергей Попов, перехватившие MQ-9 Reaper возле границ района спецоперации в Черном море, сообщили, что с помощью маневров заставляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из США прекратить выполнение задания. Видео с их рассказом опубликовало Минобороны в Telegram.

По словам военнослужащих, они находились на боевом дежурстве по противовоздушной обороне, когда поступила команда на взлет, и летчики составом двух экипажей Су-27 отправились на перехват американского беспилотника.

«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал Вавилов.

В свою очередь, Попов подчеркнул, что, выполняя перехват, российские летчики не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником из США.

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил Вавилова и Попова орденами Мужества за предотвращение нарушения американским дроном границ проведения специальной военной операции.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее telegram-каналу Mash стало известно, что дрон Reaper мог участвовать в подготовке атаки на порт Туапсе. Предположительно, аппарат разведывал обстановку для того, чтобы украинские военные могли нанести удары морскими и воздушными дронами. Российское оборонное ведомство эту версию не комментировало.

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел в небе над Черным морем 14 марта. Как сообщило Минобороны России, американский дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве подчеркнули, что БПЛА нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала спецоперации.

В свою очередь, американская сторона утверждает беспилотник выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем
Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов
Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео
Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов
На Украине заявили об изменении направления российских ударов
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе
В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран
Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Москвичам назвали подходящее время для смены зимней резины в этом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.