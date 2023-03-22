Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем

Летчики Вавилов и Попов рассказали, как маневрами перехватили БПЛА США над Черным морем

Российские летчики Василий Вавилов и Сергей Попов, перехватившие MQ-9 Reaper возле границ района спецоперации в Черном море, сообщили, что с помощью маневров заставляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из США прекратить выполнение задания. Видео с их рассказом опубликовало Минобороны в Telegram.

По словам военнослужащих, они находились на боевом дежурстве по противовоздушной обороне, когда поступила команда на взлет, и летчики составом двух экипажей Су-27 отправились на перехват американского беспилотника.

«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал Вавилов.

В свою очередь, Попов подчеркнул, что, выполняя перехват, российские летчики не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником из США.

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил Вавилова и Попова орденами Мужества за предотвращение нарушения американским дроном границ проведения специальной военной операции.

Ранее telegram-каналу Mash стало известно, что дрон Reaper мог участвовать в подготовке атаки на порт Туапсе. Предположительно, аппарат разведывал обстановку для того, чтобы украинские военные могли нанести удары морскими и воздушными дронами. Российское оборонное ведомство эту версию не комментировало.

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел в небе над Черным морем 14 марта. Как сообщило Минобороны России, американский дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве подчеркнули, что БПЛА нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала спецоперации.

В свою очередь, американская сторона утверждает беспилотник выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.