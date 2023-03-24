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10:59, 24 марта 2023Наука и техника

В России заявили о готовности производить роботизированные БМП

«Курганмашзавод» заявил о готовности серийно производить роботизированные БМП

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Российское предприятие «Курганмашзавод», которое выпускает боевые машины пехоты (БМП), готово серийно производить роботизированные машины с комплексом для удаленного управления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

«"Курганмашзавод" готов начать изготавливать роботизированные БМП», — заявили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что ранее «Курганмашзавод» совместно с ВНИИ «Сигнал» разработали БМП со встроенным комплектом оборудования, которое позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка. Такой машиной можно управлять дистанционно. Роботизированную БМП-3 впервые показали на международном форуме «Армия-2022».

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В августе 2022 года первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков рассказал о создании боевого робота на шасси БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина получила автоматическую пушку калибра 30 миллиметров и орудие калибра 100 миллиметров, а также пулемет.

В том же месяце «Ростех» показал возможности машины на видео. Роботизированной БМП управляют с помощью носимого пульта. Машину, которая способна вести бой в городской застройке, можно использовать на наиболее опасных направлениях.

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Даниил Иринин
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