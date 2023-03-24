На Украине призвали арестовать имущество «Россотрудничества» в Европе
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал членов Парламентской ассамблеи Совета Европы арестовать имущество «Россотрудничества». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Сообщается, что Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей «культурный геноцид» украинцев. По его словам, Киев ожидает, что Европа не только будет вводить санкции против России, но и арестует активы россиян, в том числе имущество «Россотрудничества», а также посодействует возвращению «украденных россиянами культурных ценностей».
Ранее глава украинского Минкульта заявил, что не верит в существование «хороших русских», но считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы.
Кроме того, Ткаченко назвал интересной идею переименовать Россию в Московию.