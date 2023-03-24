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12:22, 24 марта 2023Бывший СССР

На Украине призвали арестовать имущество «Россотрудничества» в Европе

Минкульт Украины призвал арестовать имущество «Россотрудничества» в Европе
СюжетСанкции против России:

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал членов Парламентской ассамблеи Совета Европы арестовать имущество «Россотрудничества». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Сообщается, что Ткаченко в ПАСЕ призвал признать Россию страной, совершающей «культурный геноцид» украинцев. По его словам, Киев ожидает, что Европа не только будет вводить санкции против России, но и арестует активы россиян, в том числе имущество «Россотрудничества», а также посодействует возвращению «украденных россиянами культурных ценностей».

Ранее глава украинского Минкульта заявил, что не верит в существование «хороших русских», но считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы.

Кроме того, Ткаченко назвал интересной идею переименовать Россию в Московию.

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Алевтина Запольская
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