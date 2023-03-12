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23:03, 12 марта 2023Бывший СССР

Минкульт Украины высказался об идее переименовать Россию в Московию

Министр культуры Украины Ткаченко: переименование России имеет историческое основание
Александр Ткаченко

Александр Ткаченко. Фото: РИА Новости

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная. Об этом пишет РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что по этом вопросу следует проконсультироваться с экспертами. По его словам, переименование России в Московию имеет историческое основание. «Мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», — заявил глава ведомства.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая инициатива, которая была опубликована на сайте украинского лидера, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

В Министерстве иностранных дел России действия Зеленского назвали очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию». Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа назвал данное предложение глупостью, которая ни на что не повлияет.

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Марина Совина
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