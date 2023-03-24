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14:37, 24 марта 2023Наука и техника

«Ростех» рассказал об отсутствии влияния санкций на разработку нового оружия

«Ростех»: санкции и СВО не повлияли на разработку оружия на новых физических принципах

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Возросшая в ходе специальной военной операции (СВО) нагрузка на оборонно-промышленный комплекс и западные санкции не повлияли на разработку оружия на новых физических принципах. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что в основе такого оружия лежат физические процессы и явления, которые ранее не использовались в обычном или оружии массового поражения. Существует лазерное, электромагнитное, радиочастотное, пучковое, кинетическое и другие виды оружия.

«Даже в условиях западных санкций и ориентации оборонно-промышленного комплекса на обеспечение нужд армии для ведения спецоперации работа над перспективным оружием на новых физических принципах продолжается. Эта работа никогда не останавливается, и по этому направлению есть очень серьезные успехи», — рассказали в госкорпорации.

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В феврале издание The Drive писало, что в СССР разработали носитель лазерного оружия А-60, который предназначался для поражения аэростатов. Самолет с лазером, который мог вести огонь на протяжении 50 секунд, впервые взлетел в 1981 году.

В апреле 2022 года Юрий Борисов, занимая должность вице-премьера, сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание оружия направленной энергии, кинетического оружия, роботизированных комплексов, а также систем управления с искусственным интеллектом.

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Даниил Иринин
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