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В России захотели создать нетрадиционные виды оружия

Вице-премьер Борисов заявил о планах создать в России нетрадиционные виды оружия
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Global Look Press

В России создадут нетрадиционные виды вооружения. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание оружия направленной энергии, кинетического оружия, роботизированных комплексов, а также систем управления с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС.

«Заместитель председателя правительства также сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства», — говорится в сообщении.

Также вице-премьер сообщил, что правительство ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения.

В январе стало известно, что американский эсминец Preble класса Arleigh Burke получит боевой лазер в 2022 году.

В сентябре 2021 года российские военные впервые применили боевых роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений. Роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» испытали на учениях «Запад-2021».

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Даниил Иринин
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