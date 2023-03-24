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07:13, 24 марта 2023Мир

В Турции обещали бороться с санкциями против России

Кандидат на пост президента Турции Перинчек обещал бороться с санкциями против России
Догу Перинчек

Догу Перинчек . Фото: STR New / Reuters

Претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек сообщил, что не признает санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

Перинчек подчеркнул, что в случае избрания на пост главы государства он намерен бороться с ограничениями против Москвы.

«Мы не признаем санкции против России. Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — обещал он.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли подробности о новом пакете санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в него включат решения против обхода ограничений. «У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно», — отметила она.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России. По его мнению, инструменты уже исчерпаны. Боррель добавил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.

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Марина Совина
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