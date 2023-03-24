Результаты санкций против Ирана разочаровали США

Глава минфина США Йеллен: санкции против Ирана не оправдали ожидания Вашингтона

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе оценила результаты санкций против Ирана. По ее словам, предпринятые ограничительные меры не удовлетворили американское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Йеллен отметила, что санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, однако политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон. «Их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось», — сказала глава американского минфина.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США вводит санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Ираном в производстве беспилотных летательных средств (БПЛА). Как утверждают в американском министерстве, сеть компаний в КНР ответственна за экспорт оборудования и компонентов, использующихся для производства беспилотников, в Иран, который «напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения».

При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя обвинения Украины в поставках Тегераном БПЛА России, отметил, что Киев до сих пор не представил никаких доказательств по этому вопросу. По его словам, российские военные не использовали иранские беспилотники в специальной военной операции на Украине.

