Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 24 марта 2023Мир

Результаты санкций против Ирана разочаровали США

Глава минфина США Йеллен: санкции против Ирана не оправдали ожидания Вашингтона

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе оценила результаты санкций против Ирана. По ее словам, предпринятые ограничительные меры не удовлетворили американское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Йеллен отметила, что санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, однако политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон. «Их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось», — сказала глава американского минфина.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США вводит санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Ираном в производстве беспилотных летательных средств (БПЛА). Как утверждают в американском министерстве, сеть компаний в КНР ответственна за экспорт оборудования и компонентов, использующихся для производства беспилотников, в Иран, который «напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения».

При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя обвинения Украины в поставках Тегераном БПЛА России, отметил, что Киев до сих пор не представил никаких доказательств по этому вопросу. По его словам, российские военные не использовали иранские беспилотники в специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у трубы
Раскрыта марка самого популярного авто стоимостью до миллиона рублей в Москве
В МИД России заявили о «кусающей локти» Европе
Стало известно о требованиях Зеленского на саммите ЕС
В Венгрии объяснили причины блокирования вступления Швеции в НАТО
Результаты санкций против Ирана разочаровали США
В ЕК задумали провести конференцию по «депортированным» украинским детям
Учительницу арестовали за совращение десяти учеников
Стало известно об отказе пилотов доставить Нетаньяху в Великобританию
В Польше захотели нарастить производство боеприпасов для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.