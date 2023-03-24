Дальность полета российского дрона-спасателя увеличили в шесть раз

Дальность полета российского дрона-спасателя SeaDroneME увеличили в шесть раз

Дальность полета российского дрона-спасателя SeaDroneME увеличили в шесть раз. Об этом ТАСС сообщил представитель организации SkyStream Иракли Хазалия.

По его словам, модернизация изделия заняла три года. «Обновленная версия дрона носит название SeaDrone MG — это гибридная версия на бензиновом моторе. Прежняя версия аппарата была способна летать до 30 минут, время полета модернизированного дрона — 2,5 часа, дальность — до 100 километров», — сказал специалист.

Хазалия напомнил, что дрон предназначен для поиска грузов и спасения тонущего человека. С этой целью аппарат на поверхности воды может находиться минимум десять часов, в течение которых он передает координаты спасателям.

«Дрон может просто доставить спасательный круг, а далее находиться рядом с человеком. Но в экстренных случаях, когда от этого зависит жизнь человека, безусловно, SeaDrone может быть использован в качестве временного плавучего средства», — добавил Хазалия.

Специалист отметил, что модернизированный SeaDroneME может работать в северных широтах, а в его покупке заинтересованы как российские ведомства, так и за рубежом.

В марте ТАСС в волонтерском конструкторском бюро «Око» сообщили, что дрон-камикадзе «Привет-82», рассчитанный на применение добровольческими организациями, могут отправить в зону специальной военной операции в апреле.