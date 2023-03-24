Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе работой военных в интересах ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе. Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Развожаев, громкие звуки были слышны из-за того, что военные проводили в бухте профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). «В городе все спокойно», — заверил губернатор.

22 марта Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

До этого, 20 марта, беспилотники также атаковали Крым — система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Джанкое. Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.