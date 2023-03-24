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06:31, 24 марта 2023Наука и техника

Стало известно о проблемах у SpaceX со спутниками Starlink V2

Маск: некоторые новейшие спутники SpaceX Starlink V2 требуют сведения с орбиты

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Некоторые новейшие спутники Starlink V2 из первой партии, запущенной 27 февраля, требуют сведения с околоземной орбиты, сообщил в Twitter гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Об этом стало известно SpaceNews.

«В Starlink V2 много новых технологий, поэтому, как и ожидалось, у нас возникли некоторые проблемы. Некоторые спутники будут выведены с орбиты, другие будут тщательно протестированы», — написал бизнесмен.

Издание отмечает, что примерно с 15 марта новейшие спутники начали снижаться, что вызвало предположение о проблемах с ними.

SpaceNews напоминает, что космические аппараты Starlink V2, в отличие от V1, снабженные модифицированными антеннами с фазированной решеткой, обеспечивают четырехкратный прирост пропускной способности. Кроме того, новейшие спутники отличаются электрическими двигателями, работающими на аргоне, а не криптоне.

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Издание отмечает, что речь идет о космических аппаратах Starlink V2 Mini массой по 800 килограммов каждый, предназначенных для запуска на ракете Falcon 9. Между тем, на носителе Starship предлагается запускать 2000-килограммовые спутники Starlink V2. Масса спутника V1 (первого поколения Starlink) составляла 300 килограммов.

В декабре агентство Reuters сообщило, что компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения.

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Иван Потапов
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