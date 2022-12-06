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19:31, 6 декабря 2022Наука и техника

SpaceX создала оборонное подразделение Starshield

Компания SpaceX создала подразделение Starshield для взаимодействия с Минобороны США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Senior Airman Christian Conrad / U.S. Air Force

Компания SpaceX создала новую бизнес-единицу — подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в рамках Starshield пользователи из сектора нацбезопасности США могут рассчитывать на «дополнительные высоконадежные криптографические возможности» для безопасной обработки и передачи данных на базе технологии спутников Starlink, а также создание и запуск новых космических аппаратов для связи и наблюдения за поверхностью Земли.

Как пишет Defense News, спутниковые системы, разработанные Starshield, будут совместимы с уже имеющимися военными космическими аппаратами. Кроме того, новому подразделению может быть доверена разработка космических платформ, позволяющих выводить «полезные нагрузки» в интересах национальной безопасности.

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Ранее в декабре Reuters сообщило, что компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения.

В ноябре генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров заявил, что российскую штатную группировку «Скиф», которая должна стать аналогом американского Starlink, начнут развертывать в 2025 году.

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Иван Потапов
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