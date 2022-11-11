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14:26, 11 ноября 2022Наука и техника

Названы сроки развертывания российского аналога Starlink

ИСС: штатную группировку «Скиф» начнут развертывать в 2025 году

Фото: Steve Nesius / Reuters

Штатную группировку «Скиф», которая должна стать аналогом американского Starlink, начнут развертывать в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров.

По его словам, в 2025 году планируется запуск двух первых опытных космических аппаратов. Руководитель добавил, что в настоящее время на околоземной орбите действует спутник-демонстратор соответствующей технологии «Скиф-Д», запущенный в октябре с космодрома Восточный.

«После завершения летной отработки будут проводиться экспериментальные работы по организации каналов связи с учетом влияния эффекта Доплера и переменной задержки. Кроме того, в течение срока активного существования космического аппарата будут проводиться исследования влияния радиации на спутник на орбите 8000 километров», — сказал гендиректор.

Руководитель отметил, что масса штатного спутника системы «Скиф» превысит тонну. «В дальнейшем группировка будет строиться на базе космических аппаратов с активными фазированными антенными решетками, что позволит многократно повысить пропускную способность системы», — уточнил Нестеров.

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Иван Потапов
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