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03:29, 23 октября 2022Наука и техника

Первый аппарат группировки «Сфера» выведен на орбиту

«Роскосмос»: первый аппарат группировки «Сфера» и три спутника связи выведены на орбиту

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в субботу, 22 октября, выведены на орбиту. Об этом сообщила корпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Аппарат и спутники доставлены на свои орбиты разгонным блоком «Фрегат». «Все штатно», — говорится в сообщении.

Низкоорбитальные космические аппараты «Гонец-М» предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли. Спутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

Как заявлял вице-премьер России Денис Мантуров, новый космический проект «Сфера» включит в себя более 600 отечественных спутников. Проект получил в 2022 году 14 миллиардов рублей из госбюджета, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов.

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Марина Совина
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