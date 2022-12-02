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10:34, 2 декабря 2022Наука и техника

США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink

США разрешили компании SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения. Об этом со ссылкой на американский регулятор сообщает Reuters.

Отмечается, что в настоящее время «Starlink от SpaceX, быстрорастущая сеть из более чем 3,5 тысячи спутников на низкой околоземной орбите, имеет десятки тысяч пользователей в Соединенных Штатах, при этом потребители платят не менее 599 долларов за пользовательский терминал и 110 долларов в месяц за обслуживание».

Агентство напоминает, что в 2018 году Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по развертыванию до 4425 спутников первого поколения. «Наше [новое] решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране»,— говорится в решении регулятора.

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Утверждается, что это «обеспечит спутниковую широкополосную связь по всему миру, помогая сократить цифровой разрыв в глобальном масштабе», а также сохранит «безопасную космическую среду».

В декабре издание SCMP сообщало, что группа китайских ученых обвинила SpaceX в нарушении правил безопасности космического движения.

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Иван Потапов
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