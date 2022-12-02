США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink

США разрешили компании SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink

Компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения. Об этом со ссылкой на американский регулятор сообщает Reuters.

Отмечается, что в настоящее время «Starlink от SpaceX, быстрорастущая сеть из более чем 3,5 тысячи спутников на низкой околоземной орбите, имеет десятки тысяч пользователей в Соединенных Штатах, при этом потребители платят не менее 599 долларов за пользовательский терминал и 110 долларов в месяц за обслуживание».

Агентство напоминает, что в 2018 году Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по развертыванию до 4425 спутников первого поколения. «Наше [новое] решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране»,— говорится в решении регулятора.

Утверждается, что это «обеспечит спутниковую широкополосную связь по всему миру, помогая сократить цифровой разрыв в глобальном масштабе», а также сохранит «безопасную космическую среду».

В декабре издание SCMP сообщало, что группа китайских ученых обвинила SpaceX в нарушении правил безопасности космического движения.