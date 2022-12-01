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15:18, 1 декабря 2022Наука и техника

В Китае назвали спутники Starlink опасными

SCMP: спутники Starlink нарушили правила безопасности космического движения

Фото: Joe Skipper / Reuters

Группа китайский ученых обвинила SpaceX в нарушении правил безопасности космического движения. Об этом сообщает издание SCMP.

По словам специалистов, оператор Starlink — компания SpaceX — игнорирует основные правила безопасности в космосе. Ученые подсчитали, что спутники Starlink, передающие данные посредством лазерной связи, находятся на расстоянии менее пяти километров друг от друга. Авторы исследования назвали эту дистанцию недопустимой.

Инженеры отметили, что допустимая дистанция между двумя спутниками должна составлять не менее десяти километров. Китайские специалисты подчеркнули, что корпорация Илона Маска намеренно игнорирует правила: чем меньше дистанция между спутниками, тем лучше осуществляется передача данных.

«Текущий предел безопасности основан на научных расчетах», — заявил автор исследования Ю Шуньцзин. По словам специалиста, сближение спутников может привести к опасным последствиям.

Журналисты напомнили, что в 2021 году Китай обратился в ООН с жалобой на SpaceX. Причиной обращения стало опасное сближение спутников Starlink с космической станцией «Тяньгун».

В конце октября китайские ученые смоделировали возможность нанесения точечного ядерного удара, способного уничтожить спутники проекта Starlink. По словам специалистов, для этого нужно на заданной высоте взорвать атомную боеголовку мощностью 10 мегатонн.

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Андрей Ставицкий
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