Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:07, 24 марта 2023Ценности

В сети раскритиковали работу тату-мастера за «брызги крови» на лице клиентки

Мастера Дейзи раскритиковали за необычное тату в виде созвездия на лице клиентки

Кадр: @daisylovesick

Тату-мастер Дейзи (фамилия неизвестна) показала необычную работу на лице клиентки и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом daisylovesick рассказала, что заказчица захотела набить на коже изображение звезд на небе в день, когда родился ее отец. В опубликованном видео видно, что на носу и в области под глазами девушки присутствуют многочисленные красные точки. «Это был такой забавный, особенный тату-проект, участвовать в котором для меня большая честь. Скоро повреждения заживут, и рисунки будут выглядеть еще лучше», — призналась Дейзи.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под публикацией. «Ощущение, что у нее брызги крови на лице», «Похоже, у нее ветряная оспа», «По-моему, это просто нелепо», — написали они.

Ранее в марте мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ
МВД объявило в розыск признанного иноагентом политолога Галлямова
Покупатель заводов IKEA высказался о возможности покупки «Леруа Мерлен» в России
Россиянин забил гантелью до смерти знакомого и захоронил его тело на кладбище
В сети раскритиковали работу тату-мастера за «брызги крови» на лице клиентки
Просивший убежище в России французский журналист получил паспорт РФ
Ксения Собчак станцевала с веерами и записала видео
Пассажир бизнес-класса отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей из-за кресел
Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила работу из-за «странного сбоя»
В Кремле прокомментировали вероятность «ареста» Путина в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.