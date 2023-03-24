В сети раскритиковали работу тату-мастера за «брызги крови» на лице клиентки

Мастера Дейзи раскритиковали за необычное тату в виде созвездия на лице клиентки

Тату-мастер Дейзи (фамилия неизвестна) показала необычную работу на лице клиентки и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом daisylovesick рассказала, что заказчица захотела набить на коже изображение звезд на небе в день, когда родился ее отец. В опубликованном видео видно, что на носу и в области под глазами девушки присутствуют многочисленные красные точки. «Это был такой забавный, особенный тату-проект, участвовать в котором для меня большая честь. Скоро повреждения заживут, и рисунки будут выглядеть еще лучше», — призналась Дейзи.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под публикацией. «Ощущение, что у нее брызги крови на лице», «Похоже, у нее ветряная оспа», «По-моему, это просто нелепо», — написали они.

Ранее в марте мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы.