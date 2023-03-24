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09:47, 24 марта 2023Спорт

Тухель возглавит «Баварию»

Томас Тухель сменит Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии»
Томас Тухель

Томас Тухель. Фото: Paul Terry / Imago / Globallookpress.com

Немецкий тренер Томас Тухель сменит Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии». Об этом в Twitter сообщает корреспондент Sky Sport Флориан Плеттенберг.

49-летний специалист возглавит немецкий клуб 27 марта. По информации журналиста, Тухель уже несколько недель живет в Мюнхене. Отмечается, что его план по развитию команды очень впечатлил руководство «Баварии».

Британская газета Evening Standard уточняет, что Тухель уже вел переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», когда ему поступило предложение от мюнхенского клуба. Теперь англичане рассматривают в качестве наставника команды Нагельсманна.

В сентябре 2022 года Тухель покинул «Челси». Сообщалось, что причина увольнения тренера связана не с результатами клуба, а с категорическим отказом специалиста от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.

Ксения Курашкина
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