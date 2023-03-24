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18:45, 24 марта 2023Экономика

США ввели санкции против крупнейших автозаводов Белоруссии

США ввели санкции против белорусских заводов БелАЗ и МАЗ и их руководителей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В санкционный список США добавлены крупнейшие автопроизводители Белоруссии — БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Соответствующее объявление размещено на сайте министерства финансов.

Ограничительные меры введены и против руководителей этих предприятий — главы БелАЗа Сергея Никифоровича и главы МАЗа Валерия Иванковича. Санкции вступят в силу с 27 марта.

Санкции подразумевают блокировку активов на территории США. Помимо этого, сотрудничество с внесенными в список структурами может привести к вторичным санкциям. Причиной принятого решения Минфин называет «жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества» после президентских выборов в августе 2020 года.

Европейские санкции против БелАЗа и МАЗа были введены в 2021 году после принудительной посадки самолета RyanAir, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич.

В январе 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается расширить санкции в отношении Белоруссии из-за роли руководства республики в конфликте на Украине.

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Платон Щукин
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