США ввели санкции против крупнейших автозаводов Белоруссии

США ввели санкции против белорусских заводов БелАЗ и МАЗ и их руководителей

В санкционный список США добавлены крупнейшие автопроизводители Белоруссии — БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Соответствующее объявление размещено на сайте министерства финансов.

Ограничительные меры введены и против руководителей этих предприятий — главы БелАЗа Сергея Никифоровича и главы МАЗа Валерия Иванковича. Санкции вступят в силу с 27 марта.

Санкции подразумевают блокировку активов на территории США. Помимо этого, сотрудничество с внесенными в список структурами может привести к вторичным санкциям. Причиной принятого решения Минфин называет «жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества» после президентских выборов в августе 2020 года.

Европейские санкции против БелАЗа и МАЗа были введены в 2021 году после принудительной посадки самолета RyanAir, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич.

В январе 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается расширить санкции в отношении Белоруссии из-за роли руководства республики в конфликте на Украине.