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00:48, 27 января 2023Экономика

ЕС предложил ввести новые санкции против Белоруссии

Bloomberg: Евросоюз предложил ввести новый пакет санкций против Белоруссии

Фото: Reuters

Евросоюз (ЕС) предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

Предполагается, что рестрикции затронут товары двойного назначения, используемые в военных целях и способные укрепить промышленный потенциал страны, а также энергетический сектор, уголь, продукты из стали и золота.

Также торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие санкции направлены против авиационного и энергетического секторов страны и «ключевых источников доходов».

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, в который может попасть не только Россия, но и Белоруссия. Отмечалось, что Евросоюз намерен принять новые ограничительные меры перед саммитом Украина-ЕС, запланированным на начало февраля.

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Марина Совина
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