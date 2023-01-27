ЕС предложил ввести новые санкции против Белоруссии

Bloomberg: Евросоюз предложил ввести новый пакет санкций против Белоруссии

Евросоюз (ЕС) предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

Предполагается, что рестрикции затронут товары двойного назначения, используемые в военных целях и способные укрепить промышленный потенциал страны, а также энергетический сектор, уголь, продукты из стали и золота.

Также торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие санкции направлены против авиационного и энергетического секторов страны и «ключевых источников доходов».

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, в который может попасть не только Россия, но и Белоруссия. Отмечалось, что Евросоюз намерен принять новые ограничительные меры перед саммитом Украина-ЕС, запланированным на начало февраля.

