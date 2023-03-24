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20:21, 24 марта 2023Экономика

Поставки нефти в Европу по «Дружбе» упали в три раза

«Ведомости»: экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале сократился в три раза

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

В феврале поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу сократились в три раза по сравнению с показателями того же периода 2022 года, до 939,3 тысячи тонн. Об этом со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, пишут «Ведомости».

Такой результат связан с остановкой экспорта в Германию и Польшу, а также сокращением в два раза поставок в Словакию, до 215 тысячи тонн. Снизился на 16 процентов и экспорт в Венгрию, до 319 тысячи тонн, единственным положительным моментом стал рост поставок в Чехию на 55 процентов, до 405 тысячи тонн.

Если Польша еще получала российскую нефть в феврале, то в Германию за этот период была прокачана только пробная партия казахстанской нефти объемом почти 20 тысяч тонн.

Поставки российской нефти по трубопроводу не попали под эмбарго Евросоюза из-за позиции Венгрии, однако Польша и Германия в добровольном порядке объявили об отказе покупать сырье, а для Словакии разрешение действует только до 2024 года. Как отметила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова, Венгрия готовится к кооперации с Хорватией, чтобы получать нефть через Адриатический нефтепровод и избавиться от зависимости от поставок из России.

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На этом фоне морские поставки нефти в годовом выражении выросли на 11,6 процента, до 3,36 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные S&P Global Platts. Радикально изменились и покупатели: если год назад большая часть нефти шла в Евросоюз и Великобританию, то в феврале 2023-го лидером стал Китай.

Ранее сообщалось, что в феврале доходы России от продажи нефти и газа упали на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. На этом фоне дефицит федерального бюджета с января превысил запланированный по итогам всего 2023 года.

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Платон Щукин
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