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13:52, 24 марта 2023Россия

В Минобороны объяснили опасность попавших в почву соединений обедненного урана

Минобороны: попавшие в почву соединения обедненного урана долгое время сохраняют опасность
СюжетМинобороны:

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Попавшие в почву соединения обедненного урана долгое время сохраняют свою опасность. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

«Оставаясь в почве, соединения урана длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры», — объяснил Кириллов.

Он рассказал, что в 2002 году в Женеве был опубликован доклад группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде в местах ударах НАТО в Югославии. В нем говорилось, что по прошествии более двух лет после бомбардировок частицы обедненного урана продолжали присутствовать в воздухе.

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21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Лондон отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказано в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.

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Варвара Родикова
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