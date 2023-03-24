В Минобороны объяснили опасность попавших в почву соединений обедненного урана

Минобороны: попавшие в почву соединения обедненного урана долгое время сохраняют опасность

Попавшие в почву соединения обедненного урана долгое время сохраняют свою опасность. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

«Оставаясь в почве, соединения урана длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры», — объяснил Кириллов.

Он рассказал, что в 2002 году в Женеве был опубликован доклад группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде в местах ударах НАТО в Югославии. В нем говорилось, что по прошествии более двух лет после бомбардировок частицы обедненного урана продолжали присутствовать в воздухе.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Лондон отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказано в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.