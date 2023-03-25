ЦСКА проиграл медийному клубу в товарищеском матче

ЦСКА проиграл 2DROTS из Медиалиги в товарищеском матче со счетом 1:2

Московский профессиональный футбольный клуб ЦСКА проиграл медийной команде 2DROTS в товарищеском матче. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Медиалиги. На десятой минуте счет открыл полузащитник 2DROTS Владислав Ослоновский. На 64-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Станислав Манаев. На 76-й минуте отставание армейцев сократил нападающий Федор Чалов.

В этом сезоне 2DROTS выступал в Кубке России, дойдя до 1/128 финала турнира. На этой стадии команда проиграла ивановскому «Текстильщику» из Второй лиги.

2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.