В Подмосковье задержали подозреваемую в продаже российских детей за границу

Shot: в Подмосковье задержали 46-летнюю подозреваемую в продаже российских детей за рубеж

В Подмосковье задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в помощи организации продажи российских детей за границу. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, подозреваемой является жительница Наро-Фоминска Наргиза Хамидова. Известно, что женщина работала менеджером в фирме суррогатного материнства «Свитчайлд».

На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют, какую роль в фирме исполняла Хамидова.

«Свитчайлд» попала в поле зрения СМИ в 2020 году, когда в одной из квартир Москвы были обнаружены пять младенцев. Тогда сотрудники фирмы заверили, что все новорожденные являлись зачатыми с помощью ЭКО биологическими детьми иностранцев. При этом соответствующих документов у фирмы не имелось.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего главного врача и 37-летнюю акушера-гинеколога медцентра по делу о торговле детьми. По версии следствия, в июне 2019 года медики заключили договор с иностранным гражданином в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной репродуктивных технологий.