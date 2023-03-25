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04:18, 25 марта 2023Мир

Глава МИД Венгрии выступил против интеграции Украины в ЕС и НАТО

Сийярто: Венгрия не поддержит интеграцию Украины в ЕС и НАТО при нарушении прав меньшинств

Фоио: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев будет нарушать права венгерских меньшинств в Закарпатье. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что на встрече с помощником генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис он ясно дал понять, что Венгрия отказывается от поддержки трансатлантической и европейской интеграции Украины до тех пор, «пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности».

Сийярто напомнил, что 99 венгерских школ на Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании в то время как 1,3 тысячи школ и детских садов в Венгрии принимают детей украинских беженцев.

Он добавил, что ряд законов, принятых на Украине с 2015 года, «нарушают и сокращают права меньшинств, связанные с использованием родного языка».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров. «Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», – высказался он.

Марина Совина
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