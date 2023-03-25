Вандалы осквернили памятники советским генералам Ватутину и Зыгину в Полтаве

Украинские вандалы осквернили памятники советским генералам и участникам Великой Отечественной войны, установленные в центре Полтавы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Полтавщина», пострадали памятники Героя Советского Союза Николая Ватутина и героя Полоцкой обороны Алексея Зыгина.

«В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину», — отмечает издание.

Помимо этого, на памятниках появилась надпись «317 VIII». Ее в РИА Новости связывают с законом под таким же номером — «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который был принят еще в 2015 году.

Ранее в Болгарии вандалы осквернили памятник российскому дипломату Николаю Игнатьеву, подписавшему Сан-Стефанский мирный договор. Этот документ освободил Болгарию от османского рабства и вернул страну на политическую карту мира спустя 500 лет.