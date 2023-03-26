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12:28, 26 марта 2023Спорт

«Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции КХЛ

«Ак Барс» победил «Адмирала» в шестом матче и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Фото: РИА Новости

Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча четвертьфинала Кубка Гагарина прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 3:1. У казанцев заброшенными шайбами отметились нападающие Илья Сафонов и Никита Дыняк (дубль). В составе «Адмирала» забил форвард Николай Чебыкин.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции КХЛ. В следующей стадии турнира команда встретится с омским «Авангардом». Первый матч серии пройдет 2 апреля в Казани.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
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