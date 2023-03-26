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21:45, 26 марта 2023Мир

В Болгарии оценили объем поставок оружия на Украину

Экс-премьер Болгарии Петков заявил о поставках оружия Украине на сумму 2,5 миллиарда евро

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Болгария передала Киеву оружие на сумму пять миллиардов левов (около 2,5 миллиарда евро), таким образом объем поставок оценил бывший премьер-министр страны Кирил Петков в интервью телеканалу BTV, передает ТАСС.

По словам политика, в отчетах в области экономики видно, что города Сопот и Казанлык, где находятся оружейные заводы, полностью работали в области военной промышленности и заработали указанную сумму за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину не было. Передача вооружений осуществлялась через правительства США и Великобритании, уточнил он.

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«Очень важно, чтобы мы были солидарны с Украиной вместе с европейскими партнерами и работали вместе с ними», — заявил Петков, комментируя слова президента Болгарии Румена Радева о том, что государство не участвует в международной сделке по поставкам снарядов Киеву.

Ранее портал Euractiv в своем расследовании сообщил, что за последние два года Болгария поставила Украине вооружения стоимостью более миллиарда долларов через третьи страны. Продажа оружия Киеву началась до начала российской спецоперации вопреки официальной позиции властей Болгарии, местные компании продают оружие и боеприпасы украинским клиентам не напрямую, а реализуют сделки через зарубежные компании, говорилось в материале.

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Марина Совина
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