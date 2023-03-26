Байден ввел режим ЧС в Миссисипи

Президент США Байден ввел режим ЧС в штате Миссисипи после разрушительного шторма

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Мощный ураган пронесся по штату, убив по меньшей мере 25 человек и одного в Алабаме. Байден распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штатов, племен и местных властей по восстановлению пострадавших районов. Помощь будет предоставлена в виде грантов на временное жилье, восстановление домов, льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь и другие меры поддержки.

Ранее Байден продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине. Речь идет об ограничительных мерах против России, которые были введены 6 марта 2014 года и многократно расширялись — в том же году, в 2018 и 2022 годах. Байден добавил, что из-за ситуации на Украине пришел к выводу о необходимости продления ограничений. Они останутся в силе после 6 марта 2023 года.