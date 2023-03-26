Французские жандармы пожаловались на насилие после экологической демонстрации

BFMTV: 45 жандармов подали жалобу на насилие после экологической демонстрации в Сент-Солин

Во Франции 57 жандармов подали жалобы на насилие после столкновений в ходе демонстрации против создания оросительных бассейнов недалеко от коммуны Сент-Солин. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что всего травмы получили 47 жандармов. В свою очередь, организаторы митинга заявляют о более серьезных последствиях для протестующих: по их словам, более 200 участников акции получили ранения различной тяжести. В настоящее время начато несколько расследований, в том числе на предмет насилия в отношении военнослужащих Национальной жандармерии при отягчающих обстоятельствах, а также организации запрещенной демонстрации на общественных дорогах.

По данным телеканала, перед началом демонстраций были изъяты различные предметы, в том числе 62 ножа, семь фейерверков, шесть канистр с бензином, 12 камней и шлакоблоков, 13 топоров/мачете, 5 дубинок или бейсбольных бит, 20 баллончиков с аэрозолем.

Ранее сообщалось, что в Сент-Солине на акциях протеста против строительства водохранилища ранили фотографа и подожгли две машины жандармерии.

Местные жители выражают свое недовольство по поводу строительства водохранилища размером 700 тысяч квадратных метров. По словам фермеров, данная мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.