Тайвань ответил на разрыв дипломатических отношений Гондураса с ним

Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом и закрыл посольство

Министерство иностранных дел Тайваня заявило о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом и закрытии посольства в ответ на аналогичное решение центральноамериканской республики, пишет Reuters.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф Ву, Гондурас «потребовал значительную сумму денег». Глава МИД также уточнил, что посол Тайваня уже вернулся в Тайбэй.

Ранее правительство Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Эдуардо Энрике Рейной, во время которых стороны подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.