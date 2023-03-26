Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Энрике Рейной, в ходе которых они подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Центральное телевидение Китая.

«КНР и Республика Гондурас, в соответствии с интересами и ожиданиями двух народов, признают друг друга и устанавливают дипломатические отношения на уровне послов», — сказано в документе.

Государства договорились развивать дружественные отношения, основанные на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, не нападать друг на друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Ранее правительство Гондураса приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Отмечается, что республика признала Тайвань неотъемлемой частью Китая.